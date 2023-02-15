Совфед попросит МИД инициировать международное расследование взрывов на "Северных потоках"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации предложит российскому Министерству иностранных дел инициировать международное расследование по следам публикации американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на "Северных потоках".

"Надо провести расследование, выявить виновных и привлечь их в ответственности", - заявила на заседании палаты спикер Валентина Матвиенко.

По ее мнению, инцидент с "Северными потоками" - это "неприкрытый акт государственного терроризма".

Обратиться с таким предложением в МИД предложил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее в феврале пулитцеровский лауреат Сеймур Херш в своем блоге сообщил со ссылкой на источник, что нитки газопровода подорвали водолазы ВМС США по распоряжению президента Джо Байдена.

В связи с этим в Госдуму был внесен проект обращения к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования инцидента с "Северными потоками".

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что публикация Херша говорит о необходимости международного расследования случившегося. В российском МИД заявили, что российская сторона обязательно должна участвовать в таком расследовании.

В Белом доме и ЦРУ утверждения о причастности США ко взрывам на газопроводах назвали вымыслом.

Разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" произошла в сентябре в Балтийском море неподалеку от датского острова Борнхольм. Случившееся по отдельности расследуют в Швеции, Дании и Германии. В России уголовное дело по факту возбудил Следственный комитет, который расценивает случившееся как акт международного терроризма.