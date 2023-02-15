Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Совфед попросит МИД инициировать международное расследование взрывов на "Северных потоках"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации предложит российскому Министерству иностранных дел инициировать международное расследование по следам публикации американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на "Северных потоках".

"Надо провести расследование, выявить виновных и привлечь их в ответственности", - заявила на заседании палаты спикер Валентина Матвиенко.

По ее мнению, инцидент с "Северными потоками" - это "неприкрытый акт государственного терроризма".

Обратиться с таким предложением в МИД предложил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее в феврале пулитцеровский лауреат Сеймур Херш в своем блоге сообщил со ссылкой на источник, что нитки газопровода подорвали водолазы ВМС США по распоряжению президента Джо Байдена.

В связи с этим в Госдуму был внесен проект обращения к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования инцидента с "Северными потоками".

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что публикация Херша говорит о необходимости международного расследования случившегося. В российском МИД заявили, что российская сторона обязательно должна участвовать в таком расследовании.

В Белом доме и ЦРУ утверждения о причастности США ко взрывам на газопроводах назвали вымыслом.

Разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" произошла в сентябре в Балтийском море неподалеку от датского острова Борнхольм. Случившееся по отдельности расследуют в Швеции, Дании и Германии. В России уголовное дело по факту возбудил Следственный комитет, который расценивает случившееся как акт международного терроризма.

Совет Федерации Сеймур Херш Валентина Матвиенко Григорий Карасин МИД Северный поток США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале банков РФ снизилась до 8,97%

Жительница Алтайского края получила шесть лет колонии за фейки об армии

Жительница Алтайского края получила шесть лет колонии за фейки об армии

Гражданин Украины осужден в Туле на 16 лет по делу о шпионаже

В Банке России создан департамент организации международных расчетов

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Совет Федерации соберется 22 февраля для одобрения законов, вступающих в силу 1 марта

Володин запустил опрос об отношении к россиянкам, уезжающим рожать за границу

Володин запустил опрос об отношении к россиянкам, уезжающим рожать за границу

Что случилось этой ночью: среда, 15 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

Российские спасатели вернулись из Турции

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });