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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Президент РФ пообещал защитить российских детей от информационных атак Запада

Президент РФ пообещал защитить российских детей от информационных атак Запада
Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал защитить российских детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения. Он заявил об этом в Послании федеральному собранию.

"На Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, надо прямо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, а мы обязаны защитить наших детей", - отметил он.

По словам Путина, Запад в качестве мишени своих информационных атак выбирает, прежде всего, российскую молодежь.

"Они не могут не отдавать себе отчета, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки, а целью, прежде всего, выбирают, конечно, молодых людей, молодое поколение", - подчеркнул глава государства.

"И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, Русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны", - сказал он.

По его мнению, не жалеют на Западе и собственные народы.

"Посмотрите, что они делают со своими собственными народами - разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения и издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой их жизни, а священников принуждают благословлять однополые браки. Да бог с ними, пускай чего хотят, то и делают, - сказал Путин. - Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы всегда к этому так и относились в России. Никто в частную жизнь не вторгается, и не собираемся этого делать. Но хочется им сказать: посмотрите Священное Писание, главные книги всех других мировых религий, там все сказано, в том числе то, что семья - это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты сейчас подвергаются сомнению".

В качестве примера президент привел намерение англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. "Не ведают, чего творят!" - сказал Путин.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин Запад Священное Писание Англиканская церковь
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