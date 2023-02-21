Путин назвал фальшивкой образ Запада как тихой гавани для капитала

Он предупредил бизнес, что бессмысленно выпрашивать попавшие под санкции активы, и призвал вкладывать в Россию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Напоминая о прежней ориентации России и ее экономики на Запад, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул крупных предпринимателей, которые поначалу тратили заработанные в России средства на потребление на Западе.

Бизнес был ориентирован на быструю прибыль, ее, в первую очередь, приносила продажа ресурсов.

Он упомянул их яхты, недвижимость, вложения, учебу их детей за границей. Затем они инвестировали средства и в развитие российского бизнеса, признал он, но назвал ошибкой их восприятие Запада как тихой гавани.

Путин отметил, что образ Запада как "тихой гавани" для капиталов оказался ложью и фальшивкой и те, кто зарабатывал тут, а жить хотел там, многое потерял.

Он напомнил, что предупреждал таких предпринимателей: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло".

"И добавлю простую, но очень важную вещь. Никто о простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, тех, кто лишился яхт, дворцов и так далее, - продолжил президент. - А в разговорах на кухне люди наверняка припомнили им и приватизацию 90-х годов и демонстративную роскошь новых элит".

По мнению президента, для Запада богатые россияне - граждане второго сорта, с которыми можно делать, что угодно и которым "никакие купленные титулы не помогут".

Он призвал тех, кто на себе испытал "волчьи повадки" Запада, не добиваться возвращения заблокированных активов, а создавать новое в России и инвестировать в Россию, назвав их сильными людьми.

Послание президента-2023