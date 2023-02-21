Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил РФ современным оружием превышает 91%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Уровень оснащения российских ядерных сил современным вооружением - более 91%, такой же высокий уровень должен быть достигнут по всем компонентам Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - 91,3%", - сказал Путин в своем послании президента РФ Федеральному Собранию.

"Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - заявил он.