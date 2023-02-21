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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Путин заявил, что уровень оснащения ядерных сил РФ современным оружием превышает 91%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Уровень оснащения российских ядерных сил современным вооружением - более 91%, такой же высокий уровень должен быть достигнут по всем компонентам Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами - 91,3%", - сказал Путин в своем послании президента РФ Федеральному Собранию.

"Теперь с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам Вооруженных сил", - заявил он.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин
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