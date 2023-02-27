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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Голикова сообщила о подготовке указа о создании фонда помощи участникам СВО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Готовится проект указа президента о создании фонда помощи для участников специальной военной операции и их семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии центра поддержки участников СВО и их семей в Москве.

Послание президента - 2023

"В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда. Очень важно, что глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развернута в течение 2023 года на всю страну", - напомнила она.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд, который будет оказывать адресную социальную помощь участникам СВО, семьям погибших и ветеранам. Он потребовал, чтобы за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном был закреплен персональный социальный работник, который должен будет решать все проблемы опекаемых в режиме реального времени. Президент ожидает, что в 2023 году структуры фонда появятся во всех регионах.

Курировать создание фонда поручено вицу-премьеру Голиковой.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Татьяна Голикова СВО Владимир Путин Москва
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