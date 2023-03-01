Россиянам разрешили посещать Китай с тестом на антиген вместо ПЦР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая разрешили россиянам, прибывающим в страну, предъявлять тесты на антигены вместо ПЦР-тестов, сообщает посольство КНР в России.

"В связи с изменениями ситуации с коронавирусом и необходимостью содействия взаимным поездкам, с 1 марта пассажирам прямых рейсов из России в Китай разрешено использовать тесты на антигены (в том числе самотестирование) вместо ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, ПЦР-тест или тест на антиген необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до посадки в самолет. После получения отрицательного результата нужно заполнить онлайн декларацию здоровья.

В начале февраля после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20 международным направлениям, в том числе в Россию. Также РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках, однако дата возобновления путешествий в его рамках пока не определена.