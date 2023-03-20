Что произошло за день: понедельник, 20 марта

Визит Си Цзиньпина, дело против судей МУС и судьба "зерновой сделки"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. В начале неформальной встречи с китайским лидером в Кремле Владимир Путин отметил рывок КНР, которому в РФ "немного завидуют", и сообщил, что стороны обсудят предложения Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку Китая и подчеркнул, что выбрал Россию для первого визита после переизбрания. Он также в преддверии выборов-2024 выразил уверенность в том, что россияне поддержат начинания Путина. В Кремле позднее отметили, что слова китайского лидера не означают, что он располагает какой-то дополнительной информацией о возможности участия Путина в выборах.

- СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина. В частности, им вменяется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. В Кремле отметили, что спокойно отнеслись к сообщениям об ордере.

- РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай. Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. Россия с большим отрывом обошла Туркменистан и Катар.

- РФ приостановит участие в "зерновой сделке" при отсутствии прогресса в реализации российской части этой договоренности, заявили в МИД страны. Между тем Владимир Путин пообещал, что Россия будет готова бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки, если в Москве решат не продлять "зерновую сделку".

- Суд арестовал активы Volkswagen в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну. Группа "ГАЗ" хочет взыскать 15,6 млрд руб. убытков после расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. В Volkswagen удивились иску и заявили, что концерн находится в процессе согласования продажи своих российских активов местному инвестору.

- Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет.

- Досрочный период ЕГЭ начался в России. Первыми экзаменами для школьников стали география и литература.