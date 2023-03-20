Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Что произошло за день: понедельник, 20 марта

Визит Си Цзиньпина, дело против судей МУС и судьба "зерновой сделки"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. В начале неформальной встречи с китайским лидером в Кремле Владимир Путин отметил рывок КНР, которому в РФ "немного завидуют", и сообщил, что стороны обсудят предложения Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку Китая и подчеркнул, что выбрал Россию для первого визита после переизбрания. Он также в преддверии выборов-2024 выразил уверенность в том, что россияне поддержат начинания Путина. В Кремле позднее отметили, что слова китайского лидера не означают, что он располагает какой-то дополнительной информацией о возможности участия Путина в выборах.

- СКР завел дело на прокурора и судей МУС, выдавших ордер на арест Путина. В частности, им вменяется заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. В Кремле отметили, что спокойно отнеслись к сообщениям об ордере.

- РФ в январе вышла на первое место по поставкам газа в Китай. Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд куб. м. Россия с большим отрывом обошла Туркменистан и Катар.

- РФ приостановит участие в "зерновой сделке" при отсутствии прогресса в реализации российской части этой договоренности, заявили в МИД страны. Между тем Владимир Путин пообещал, что Россия будет готова бесплатно поставить зерно в нуждающиеся страны Африки, если в Москве решат не продлять "зерновую сделку".

- Суд арестовал активы Volkswagen в РФ в рамках обеспечения по иску ГАЗа к концерну. Группа "ГАЗ" хочет взыскать 15,6 млрд руб. убытков после расторжения договора о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. В Volkswagen удивились иску и заявили, что концерн находится в процессе согласования продажи своих российских активов местному инвестору.

- Беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет.

- Досрочный период ЕГЭ начался в России. Первыми экзаменами для школьников стали география и литература.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

Беседа Путина и Си Цзиньпина продолжалась четыре с половиной часа

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Россия запретила экспорт рапса до 31 августа 2023 г.

Хинштейн сообщил о явке с повинной генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Директор музея Щусева заявила, что не знает о возможном назначении в ГМИИ

Минфин оценил в 2,1 трлн рублей дефицит консолидированного бюджета в 2022 году

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Банк России отметил постепенное усиление ценового давления в стране

Песков разъяснил слова Си Цзиньпина о поддержке Путина россиянами в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

Си Цзиньпин уверен, что россияне поддержат Путина на выборах президента в 2024 году

В Volkswagen удивились иску "ГАЗа"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });