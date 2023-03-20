В Татарстане в реку попали нефтепродукты из прорвавшегося трубопровода

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Татарстане в селе Тихоновка Алметьевского района произошла разгерметизация нефтепровода ПАО "Татнефть", сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Из нефтепровода нефтепродукты попали в реку Малую. Предварительная площадь загрязнения водного объекта составляет 1200 кв. м., почвы - 1350 кв.м.

На месте работают инспекторы Росприроднадзора.

"На место оперативно выехала специальная служба реагирования "Татнефти". Работа трубопровода временно приостановлена, загрязнение локализовано. На речке Малая установлены нефтеловушки. Угрозы попадания нефтяной пленки в реку Степной Зай нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в "Татнефти", отметив, что мониторинг водного объекта ведется на постоянной основе.

"Мы живем и работаем на этой земле и осознаем свою ответственность за произошедшее. Мы делаем всё для того, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия", - добавили в компании.