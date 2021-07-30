Росприроднадзор оценил ущерб реке от разлива нефти в Коми в 374 млн руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) утвердила расчет размера вреда, причиненного ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" реке Колве (Ненецкий АО) от разлива нефти, в сумме 374,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расчет размера вреда, причиненного почвам, будет объявлен позже.

Как сообщалось, утечка была обнаружена 11 мая 2021 года. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении в НАО. В тот же день на р.Колве в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения – приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми был объявлен режим ЧС.

Глава республики Владимир Уйба сообщал, что в регионе разлилось от 6 до 7 тонн нефти. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет, превышений ПДК не выявлено.

Пресс-служба администрации Усинска со ссылкой на "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что из-за разгерметизации нефтепровода в НАО разлилось, по предварительной оценке, 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Позже по факту попадания нефтесодержащей жидкости в Колву полиция Усинска возбудила уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству).

В начале июня глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил, что экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена.