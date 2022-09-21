Байден заверил, что Запад не угрожал России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Запад не угрожал России и, напротив, стремился предотвратить обострение обстановки, заявил в среду президент США Джо Байден.

"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он, выступая на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".

По словам американского президента, конфликт на Украине, которую США поддерживают, "следует прекратить на справедливых условиях". Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов в Донбассе и на находящихся под контролем России частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.

Байден также заявил, что ни одна страна не может рассчитывать на победу в случае ядерной войны. "Невозможно одержать победу в ядерной войне. И такую войну никогда не нужно развязывать", - сказал он.

Байден выразил обеспокоенность действиями ряда стран, угрожающими, по мнению США, ядерной безопасности. Россию он обвинил в "безответственных ядерных угрозах", Китай - в "наращивании ядерного арсенала при полном отсутствии прозрачности". Северная Корея, по словам Байдена, развивает ядерную программу, нарушая санкции ООН. Также президент США предупредил, что не допустит появления ядерного оружия у Ирана.