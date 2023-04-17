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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Япония выразила России протест из-за учений в районе Курил

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Япония выразила протест РФ в связи с российскими военными учениями близ Курильских островов. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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При этом Мацуно отметил, что Россия проинформировала японскую сторону о проведении в ближайшие дни стрельб в рамках учений.

С 14 апреля проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения с целью наращивания способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота будет проведена в три этапа, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Япония РФ Тихоокеанский флот Курильские острова
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