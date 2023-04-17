Минцифры предложило отменить требования к зарплатам молодых айтишников для ипотеки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает отменить требования к размеру зарплаты для получения льготной ипотеки IT-специалистами в возрасте до 30 лет включительно. Ведомство опубликовал проект такого постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

Программа льготной IT-ипотеки действует с 2022 года. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Предельная ставка по кредиту - до 5% годовых, но банки часто дополнительно снижают ее.

Сейчас действуют следующие требования к зарплате (до вычета НДФЛ) сотрудников IT-компаний для получения льготной ипотеки: для Москвы - 150 тысяч рублей, для городов-миллионников - 120 тысяч рублей, для других населннных пунктов - 70 тысяч рублей.

Минцифры предложило, чтобы требование об уровне минимальной зарплаты заемщика для получения льготной ипотеки распространялось только на заемщиков в возрасте от 31 года до 50 лет (включительно). "Такое уточнение позволит охватить более широкое число работников аккредитованных IT-компаний для получения ими льготного ипотечного кредита в целях улучшения своих жилищных условий", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проектом предлагается увеличить кредитный лимит по программе с 240 млрд рублей до 500 млрд рублей. Как говорится в пояснительной записке, с учетом текущей статистики реализации программы средний размер кредита (займа) составляет порядка 9 млн рублей. Максимальный размер кредита превышает аналогичный показатель по сравнению с другими программами льготной ипотеки, что позволило компенсировать накопленный рост цен, и увеличивать темпы реализации программы с начала 2023 года. "При сохранении текущей структуры выдачи кредитов (займов) необходимо увеличение лимита кредитования до 500 млрд рублей", - поясняют авторы проекта.

В Минцифры рассчитывают, что указанные изменения повысят востребованность программы льготной ипотеки среди работников аккредитованных IT-компаний, окажут положительный эффект на востребованность жилья на первичном рынке недвижимости и ускорят достижение результата предоставления субсидии.

По состоянию на 13 апреля 2023 года выдано 10 386 ипотечных кредитов на сумму 91,736 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке к проекту.