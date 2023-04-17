Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Из состава высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ исключён бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале правовой информации в понедельник.

"Исключить из состава комиссии Мау В.А. и Пышного Д.В.", - говорится в документе.

Летом 2022 года Мау был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому также проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, экс-замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Сначала в качестве меры пресечения для Мау был избран домашний арест, в августе он был замен на подписку невыезде. В октябре уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС было прекращено.

В ноябре СМИ сообщили, что ректор РАНХиГС выехал в Израиль. В пресс-службе РАНХиГС тогда сообщили, что Мау "находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем Академии - правительством Российской Федерации".

Мау был ректором Академии народного хозяйства при правительстве России с 2002 года, а с 2010 по 2023 год - ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук (1994), в 1996 году получил ученое звание профессора. С 2019 года являлся заместителем председателя ВАК при Минобрнауки.