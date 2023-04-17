Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии

Владимир Мау исключён из состава высшей аттестационной комиссии
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Из состава высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ исключён бывший ректор РАНХиГС Владимир Мау. Соответствующее распоряжение правительства размещено на портале правовой информации в понедельник.

"Исключить из состава комиссии Мау В.А. и Пышного Д.В.", - говорится в документе.

Летом 2022 года Мау был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому также проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, экс-замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Сначала в качестве меры пресечения для Мау был избран домашний арест, в августе он был замен на подписку невыезде. В октябре уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС было прекращено.

В ноябре СМИ сообщили, что ректор РАНХиГС выехал в Израиль. В пресс-службе РАНХиГС тогда сообщили, что Мау "находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем Академии - правительством Российской Федерации".

Мау был ректором Академии народного хозяйства при правительстве России с 2002 года, а с 2010 по 2023 год - ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук (1994), в 1996 году получил ученое звание профессора. С 2019 года являлся заместителем председателя ВАК при Минобрнауки.

Владимир Мау РАНХиГС Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 апреля

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

В Минцифры заявили об отсутствии оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Военком Москвы анонсировал тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Депутат Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн руб.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

Один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске, получил пожизненный срок

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Комитет Думы одобрил наказание за содействие исполнению ряда решений международных организаций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });