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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Калининградская область провела испытание работы энергосистемы в изолированном режиме

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Энергосистема Калининградской области штатно отработала очередные испытания работы в изолированном режиме, сообщила пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.

Временное отключение области от энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) проводил филиал "Системного оператора" - Балтийское региональное диспетчерское управление (РДУ).

"Наши испытания проходят параллельно с теми, что идут в Литовской Республике. Произошло отключение государственных линий электропередачи, и физически энергосистема Калининградской области работает в изолированном режиме. Всё проходит в штатном порядке", - сообщил председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий.

"Работа в изолированном режиме - это не новое состояние для нас. У нас были и испытания в течение трех суток. Всё проходит без каких-либо неудобств для жителей региона", - отметил Алиханов.

Ранее Калининградская область провела уже три испытания изолированной работы: в 2019 году она длилась 72 часа, в 2020 и 2021 годах - по 8 часов.

Летом 2019 года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершен, самое позднее, к 2025 году. Общая стоимость трехэтапного проекта синхронизации составляет 1,6 млрд евро.

БРЭЛЛ Калининградская область Литва Системный оператор Антон Алиханов Федор Опадчий
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