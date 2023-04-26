Восемь вагонов с пиломатериалами сгорели в свердловской Сосьве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Восемь вагонов с пиломатериалами уничтожены на железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате произошедшего во вторник вечером пожара. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу", - говорится в сообщении.

Стремительному распространению огня способствуют порывы ветра в 20 метров в секунду, обилие сухой растительности, а также удаленность источников воды.

Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, вагоны с лесоматериалом сгорели, частично пострадала инфраструктура РЖД. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении следственного управления на транспорте СКР.

Сразу несколько пожаров вспыхнули во вторник в населенных пунктах Свердловской области. В поселке Таёжный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м. В поселке Сосьва сгорело более 110 строений, пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м, есть погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы. Эвакуировано более 200 человек из колонии, расположенной около Сосьвы. Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.