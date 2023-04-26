Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Восемь вагонов с пиломатериалами сгорели в свердловской Сосьве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Восемь вагонов с пиломатериалами уничтожены на железнодорожной станции Сосьва в Свердловской области в результате произошедшего во вторник вечером пожара. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Пожар начался в частном секторе поселка Сосьва и перекинулся на железную дорогу", - говорится в сообщении.

Стремительному распространению огня способствуют порывы ветра в 20 метров в секунду, обилие сухой растительности, а также удаленность источников воды.

Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, вагоны с лесоматериалом сгорели, частично пострадала инфраструктура РЖД. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении следственного управления на транспорте СКР.

Сразу несколько пожаров вспыхнули во вторник в населенных пунктах Свердловской области. В поселке Таёжный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м. В поселке Сосьва сгорело более 110 строений, пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м, есть погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы. Эвакуировано более 200 человек из колонии, расположенной около Сосьвы. Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.

Свердловская область Сосьва РЖД СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

Что произошло за день: вторник, 25 апреля

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей

Heineken увеличил чистую годовую прибыль в России в три раза, до 2,6 млрд рублей
Военная операция на Украине

Калужский губернатор сообщил о смене областного военкома из-за жалоб добровольцев

Бывший завод Nokian Tyres в России в 2022 году впервые ушел в убыток

Правительство поддержало передачу аккредитации операторов ТО от РСА госведомству

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });