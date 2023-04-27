Курганские власти попросят кабмин о финансовой поддержке для помощи погорельцам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области готовят обращение в правительство РФ с просьбой выделить средства из резервного фонда в связи с произошедшими пожарами, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

В настоящее время отрабатываются вопросы размещения и питания людей в пунктах временного размещения.

Как сообщалось, власти Курганской области окажут материальную помощь жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. По вопросам выплат для жителей организуют работу горячей линии.

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров, один из них - в деревне Логоушка. По последним данным, здесь пострадали 76 строений. Погибла одна женщина. Пожары есть и в микрорайонах Утяк и Зайково и СНТ "Изумрудный" в Кургане.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.