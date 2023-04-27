Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Курганские власти попросят кабмин о финансовой поддержке для помощи погорельцам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области готовят обращение в правительство РФ с просьбой выделить средства из резервного фонда в связи с произошедшими пожарами, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

В настоящее время отрабатываются вопросы размещения и питания людей в пунктах временного размещения.

В РоссииВласти Курганской области попросили МЧС срочно помочь с тушением крупных пожаровЧитать подробнее

Как сообщалось, власти Курганской области окажут материальную помощь жителям, потерявшим в пожарах жилье и имущество. По вопросам выплат для жителей организуют работу горячей линии.

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров, один из них - в деревне Логоушка. По последним данным, здесь пострадали 76 строений. Погибла одна женщина. Пожары есть и в микрорайонах Утяк и Зайково и СНТ "Изумрудный" в Кургане.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.

Вадим Шумков Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Что произошло за день: четверг, 27 апреля

Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован

В Кургане и Кетовском округе введен режим ЧС из-за пожаров

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал центр "Сова"

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

"СПб биржа" до конца года вернется к утренним торгам бумагами с листингом в США

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Потушен пожар в свердловском поселке Сосьва, где сгорело более сотни домов

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины

Путин подписал закон о введении дисконта Urals к Brent в расчет НДД и экспортной пошлины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });