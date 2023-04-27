Сотрудники МЧС локализовали два крупных пожара в Курганской области
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области локализованы пожар в деревне Логоушка и микрорайоне Утяк в Кургане, сообщила пресс-служба федерального МЧС.
По ее данным, в Логоушке площадь ландшафтного пожара составила 90 га, пожарным удалось отстоять 134 дома. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что в деревне горела целая улица.
В микрорайоне Утяк к тушению пожара привлекали авиацию МЧС - вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.
"В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка", - добавили в министерстве.
27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. По данным губернатора, они начались почти одновременно с разных сторон от Кургана в сухую погоду при шквалистом ветре. В Логоушке погибла женщина.
В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС. Регион будет просить федеральной помощи для компенсаций потерь пострадавшим.