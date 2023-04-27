Сотрудники МЧС локализовали два крупных пожара в Курганской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области локализованы пожар в деревне Логоушка и микрорайоне Утяк в Кургане, сообщила пресс-служба федерального МЧС.

По ее данным, в Логоушке площадь ландшафтного пожара составила 90 га, пожарным удалось отстоять 134 дома. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что в деревне горела целая улица.

В микрорайоне Утяк к тушению пожара привлекали авиацию МЧС - вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

"В регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка", - добавили в министерстве.

27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. По данным губернатора, они начались почти одновременно с разных сторон от Кургана в сухую погоду при шквалистом ветре. В Логоушке погибла женщина.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС. Регион будет просить федеральной помощи для компенсаций потерь пострадавшим.