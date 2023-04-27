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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Курганский губернатор рассказал, как ветер помог пожару пройти 10 км за 30 минут

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на местах крупных пожаров, рассказал в Telegram подробности и призвал земляков ничего не поджигать, немедленно сообщать властям о поджогах и самим задерживать поджигателей.

По его информации, 27 апреля "по факту пожары начались практически одновременно, рядом с городом (Курганом - ИФ), при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной и сторон", "в районе Утяка и за Керамзитным мгновенно уйдя в лес с переходом в верховой", а "в нескольких, также одновременно, пойдя на населенные пункты Логоушка, Введенское, а также пригороды Кургана Утяк, Шепотково, "Изумрудный", Зайково, сам Курган".

Ситуация сохраняется сложная ввиду ветра и большой площади огня, предупредил Шумков.

В деревне Логоушка, где из-за пожара погибла женщина, решившая вернуться в дом за документами, "по рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре" - "И через несколько минут горела целая улица", сообщил губернатор.

"Затем фронтом шириной несколько километров огонь ушел по направлению на Курган с порывами ветра 25 метров в секунду. Как раз в направлении Зайково и "Курганстальмоста". За полчаса пролетев расстояние более 10 км", - написал он.

В Логоушке до пятницы остался руководитель штаба по борьбе с пожарами - начальник ГУ МЧС, сообщил Шумков и добавил, что "глава (Кетовского) округа вместе с сотрудниками остался на месте и организует размещение и снабжение погорельцев.

Губернатор пообещал помочь потерпевшим материально, когда будут составлены списки, возместить по максимуму утраченное имущество: "Готовим обращение в резервный фонд правительства РФ на оказание финансовой поддержки".

По его словам, на местах также работают представители руководства УМВД и СКР по Курганской области, выясняя причины возгорания и возможное наличие подозреваемых.

"Не запустили пожар на территорию завода "Курганстальмост". Работа по тушению прилегающей территории ещё продолжается", - констатировал также Шумков.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.

Вадим Шумков Курган Курганская область Логоушка
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