Что произошло за день: четверг, 11 мая

Арестович и Смольянинов в списке экстремистов, списание активов Fortum и 500 кг кокаина на российско-белорусской границе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов (признан в РФ иноагентом) внесены Росфинмониторингом в список экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

- Fortum полностью списал активы в РФ на сумму 1,7 млрд евро. Финский энергоконцерн еще не исключает возможность продажи активов в России. При этом Дмитрий Песков заявил, что не может быть речи о предоставлении компенсаций Fortum. Решений о национализации этих активов не принималось, добавил он.

- Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ. Также глава СКР отметил, что ведомство в ближайшее время намерено объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест президента РФ и детского омбудсмена.

- Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве. Милорад Додик намерен обсудить, "как будет выглядеть мир в будущем".

- Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В Лондоне заявили, что они дополняют уже переданное Киеву дальнобойное оружие вроде реактивных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

- Взрыв вызвал крупный пожар в Милане. По предварительным данным, взорвался автофургон, в котором находились баллоны с кислородом. Четыре человека пострадали.

- ФСБ сообщила об изъятии почти 500 кг кокаина на границе РФ в Смоленской области. По данным спецслужбы, груз следовал в направлении Польши.