Лавров заявил, что "зерновая сделка" не работает

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Черноморская инициатива прекратит свое существование, если положение вещей не изменится, заявил на пресс-конференции в Найроби глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается дальнейшей судьбы черноморской инициативы... Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует", - сказал он.

Он напомнил, что по условиям сделки украинское зерно должны были вывозиться в беднейшие страны, но "из вывезенных 30 млн тонн меньше трех процентов попало в беднейшие страны".

"Меморандум Россия-ООН вообще не выполняется. У нас есть возможность поставлять продукты нашего агропромышленного комплекса, минуя механизмы меморандума Россия-ООН, но, безусловно, если бы генеральному секретарю ООН удалось выполнить все то, что к чему он призывает, что закреплено в меморандуме, - я думаю, что влияние на рынок продовольствия и удобрений было бы значительно более позитивным", - подчеркнул министр.

По его словам, "процесс движется крайне медленно, здесь мы не можем не оценить действия Евросоюза и его членов как прямой саботаж задач, которые стоят в сфере продовольственной безопасности".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения - о создании морского коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по отмене барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая стало известно что зерновая сделка продлена еще на два месяца. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что перекосы в исполнении достигнутых договоренностей "должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.