В ООН сообщили, что инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) 1 и 2 июня не проводил инспекций сухогрузов в Стамбуле в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Стороны не могут прийти к согласию по инспекции судов", - объяснил он.

Он призвал стороны сделки прийти к договоренностям, которые обеспечат бесперебойное функционирование этой сделки.

По словам Хака, в настоящий момент 20 сухогрузов находятся в портах Украины, четыре - в пути и пять на местах инспекций.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Были подписаны два документа - о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Российская сторона заявила, что в следующий раз продлит действие договоренностей, если будет возобновлен экспорт российского аммиака через Украину и РСХБ подключат снова к SWIFT.