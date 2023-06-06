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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола

Минпромторг подготовил законопроект о госрегулировании производства и оборота метанола
Фото: Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил законопроект о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта, сообщили в пресс-службе министерства.

Проект предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот, отметили в сообщении.

Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка.

В начале июня жители нескольких регионов отравились сидром самарского производства, в составе которого оказался метанол. Есть летальные случаи. По фактам идет расследование. Владелец производства сидра задержан. Напиток "Мистер Сидр" изымают из оборота.

Минпромторг
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