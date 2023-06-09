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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Российские силовики сообщили о нейтрализации трех летевших к ЗАЭС дронов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нейтрализовали в Запорожской области три украинских беспилотника, которые направлялись к Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщил журналистам представитель силовых структур региона.

"Утром силами РЭБ были посажены три украинских БПЛА с носимыми боеприприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС", - сказал он.

После обследования беспилотников взрывотехники решили их уничтожить на месте. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее 9 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что в последнее время активизировались обстрелы ЗАЭС.

Запорожская АЭС с весны 2022 года находится под контролем российских военных. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Алексей Лихачев Запорожская АЭС ЗАЭС Росатом Энергодар Запорожская область
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