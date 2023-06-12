Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июня

Рабочая поездка Хуснуллина в Новую Каховку и Корсунку, военно-воздушные учения НАТО в Германии, гендиректор МАГАТЭ посетит Киев

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белгородской области полностью восстановлено движение поездов после схода 15 грузовых вагонов в Алексеевском округе.

- Марат Хуснуллин посетил пострадавшие от наводнения Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Вице-премьер РФ положительно оценил работу по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

- В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО Air Defender. В них участвуют 10 тыс. военнослужащих из 25 стран, задействовано 250 самолетов, включая американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

- Гендиректор МАГАТЭ кроме ЗАЭС посетит на этой неделе Киев. В агентстве отметили, что Рафаэль Гросси вновь заявил о необходимости получить доступ к расположенной вблизи ЗАЭС Запорожской ТЭС - для выяснения причины "значительного несоответствия" между измерениями высоты воды в резервуаре, используемой для охлаждения реакторов и центра хранения отработавшего топлива.

- Пожар произошел на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге. Возгорание ликвидировано, информация о пострадавших не поступала.