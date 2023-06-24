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Движение ограничено на нескольких участках трассы М-4 Дон в Ростовской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об ограничениях движения на нескольких участках федеральной трассы М-4 Дон.

"Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта. Образовались многокилометровые пробки", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о поручении спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал граждан не выходить без необходимости из дома, добавив, что правоохранители предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить их безопасность.

Глава региона также поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова-на-Дону принять меры по нормальному функционированию городских коммуникаций.

В Ростове-на-Дону отменены все мероприятия, которые должны были пройти в эти выходные.

Ростовская область М-4 Василий Голубев
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