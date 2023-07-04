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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Путин констатировал усиление конфликтного потенциала в мире

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил на саммите ШОС, что в мире нарастает конфликтный потенциал и Россия ощущает это на себе.

По его словам, в мире все острее становятся геополитические противоречия и продолжается деградация системы международной безопасности.

"Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала, - сказал Путин. - Россия ощущает все это непосредственно на себе".

В этом же выступлении он напомнил о предложении России преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности.

Владимир Путин ШОС
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