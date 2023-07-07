Глава МАГАТЭ отметил прогресс в плане доступа к объектам Запорожской АЭС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ за прошедшие дни получили больше доступа к помещениям Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы делаем успехи: со вторника до сегодняшнего дня мы получили больше доступа к ЗАЭС", - сказал Гросси журналистам в Токио.

По его словам, инспекторы агентства еще не получили доступ к крышам зданий объекта, но подали соответствующие запросы местным властям. "Я вполне уверен, что мы получим разрешение", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, сотрудники агентства проверили бассейны для охлаждения и другие помещения и не обнаружили "никаких признаков наличия там взрывчатых веществ или мин".

Ранее на этой неделе Гросси заявил, что МАГАТЭ запросило доступ к еще ряду мест на ЗАЭС. По его словам, "это нужно, чтобы убедиться в отсутствии мин или взрывчатки на объекте".

"В особенности, требуется доступ к крыше над реакторами 3 и 4, к машинному залу и к некоторым компонентам системы охлаждения АЭС", - подчеркнул он.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС достаточно напряженная и велика угроза диверсии со стороны украинских властей с катастрофическими последствиями.

В свою очередь советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС. "Господин Зеленский совершенно бессовестно врет", - сказал Карчаа "Интерфаксу". Он подчеркнул, что, "конечно, нет никаких оснований для подобного рода заявлений". Одной из причин такого заявления он назвал стремление руководства Украины дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

Ранее Карчаа заявлял, что располагает данными о намерении Украины атаковать ЗАЭС в Энергодаре в ночь на 5 июля. По его словам, одновременно с этим планируется сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, которые вывезли 3 июля с Южноукраинской АЭС. Он отметил, что на ЗАЭС принимают меры защиты в связи с информацией об угрозе удара.