Путин поздравил Мирзиеева с переизбранием президентом Узбекистана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост главы республики Узбекистан, сообщает сайт Кремля.

"Убедительная победа на выборах подтверждает Ваш высокий политический авторитет, свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого Вами курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, упрочение её международных позиций, защиту прав и интересов граждан", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Российский лидер отметил, что ценит принципиальную линию Мирзиеева "на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Узбекистана".

"Уверен, что совместными усилиями будет обеспечено последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей, а также координация в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает чаяниям российского и узбекистанского народов", - заявил Путин.

Президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Шавкат Мирзиеев набрал 87,5% голосов. Эти выборы стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.