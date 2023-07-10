На Смоленской площади призвали россиян не оформлять визы в Китай через посредников

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский МИД предостерег сограждан от обращения к услугам посредников при оформлении виз в Китай, по информации ведомства запись на подачу документов через подобные компании может привести к отказу в выдаче визы.

Описание порядка подачи заявлений на визу и перечень требуемых документов размещены на сайте китайской дипмиссии в разделе "Консульская служба" - "Визы в КНР".

"Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай из-за несоответствия информации о фактическом заявителе данным, указанным в анкете или подтверждении о записи, для записи в консульский отдел посольства Китая настоятельно рекомендуем использовать исключительно специализированную бесплатную онлайн-платформу электронной очереди МИД КНР, а также воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов, - сообщил МИД. - Это, по информации китайской стороны, может стать причиной для отказа в выдаче визы".

Как отмечает btb-издание RTN, на поездки в Китай сейчас высокий отложенный спрос не только у туристов.

"Большинство запросов идет от бизнесменов, чаще всего сейчас выезжают на китайские выставки и ярмарки, посещают производства, партнеров. И если бы не визовые сложности, турпоток был бы значительно выше", - сообщает RTN.

Туроператоры стараются отправлять россиян в КНР через Шанхай, где можно оформить визу по прибытии.

Минэкономразвития 6 июля заявило, что завершился обмен обмен с Китаем списками туроператоров, имеющих право на организацию безвизовых поездок, с китайской стороной. Первые безвизовые группы могут отправиться в КНР уже в июле рассчитывают в министерстве.