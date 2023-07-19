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Законопроект об эксперименте по исламскому банкингу принят в III чтении

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Вести реестр участников эксперимента будет Банк России.

Законопроект № 198584-8 в сентябре 2022 года внесла в парламент группа депутатов.

Участниками эксперимента станут юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк. Согласно принятому закону, деятельностью по партнерскому финансированию является привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал участника эксперимента; предоставление денежных средств в форме займа физическим и юридическим лицам; финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров (в том числе недвижимого имущества) на условиях рассрочки оплаты товаров с взиманием вознаграждения за предоставление отсрочки; финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества по договору лизинга; осуществление совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества; выдача поручительств за третьих лиц.

При осуществлении деятельности по партнерскому финансированию участники не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. "При этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных сделок", - говорится в уточненном тексте документа.

Ранее предполагалось, что минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ) с 1 января 2024 г. составит 25 млн руб., с 1 января 2025 г. капитал должен был вырасти до 40 млн рублей, с 1 января 2026 г. - до 55 млн руб., а с 1 января 2027 г. составить 70 млн руб. В окончательной редакции установлен минимальный размер капитала с 1 сентября 2023 г. - 10 млн руб., а с 1 января 2024 г. - 15 млн руб.

В принятый закон включены нормы, позволяющие участникам эксперимента использовать материнский капитал: "Физическое лицо, заключившее с участником эксперимента, являющимся кредитной организацией, договор купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа, может направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на оплату (погашение) обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа".

В документ внесены "антиотмывочные" требования к участникам эксперимента как на национальном, так и на международном уровне.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в мае 2021 года решил создать рабочую группу по исламским финансам. Автор инициативы - глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявлял, что корректировка законодательства необходима для привлечения финансирования из исламских стран.

"Есть инициаторы, которые говорят, что необходимы точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток исламских финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. Для этого решили создать рабочую группу, которая изучит возможность использования инструментов исламского финансирования", - объяснял тогда депутат.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Одним из ранних опытов исламского банкинга в РФ был созданный в 1991 г. частный исламский банк - Международный коммерческий банк "Бадр-Форте Банк", акционером которого собирался стать Исламский банк развития. С 2010 года исламские финансовые продукты предлагает Финансовый дом "Амаль". В 2008 году "БрокерКредитСервис" сформировал ПИФ "Халяль".

Кроме того, интерес к принципам исламского финансирования проявляли традиционные российские банки. Так в 2006 году банк "Глобэкс" привлек кредит Dubai Islamic Bank на $20 млн по шариатскому праву "мурабаха". Банк "Ак Барс" в 2011 году организовал размещение средств синдицированного финансирования, привлеченного в рамках сделки "мурабаха", на сумму $60 млн. Организаторами и букраннерами сделки выступили Citi и Исламская корпорация по развитию частного сектора (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, ICD). Банк сообщал, что сделка вызвала значительный интерес среди инвесторов из стран Ближнего Востока и позволила повысить осведомленность о России и Татарстане в исламском инвестиционном сообществе.

В 2019 года банк "Ак Барс" представил новый ипотечный продукт - жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в рассрочку по нормам шариата.

В феврале Сбербанк сообщил, что его центр партнерского финансирования совместно с экспертами Sberinvest Middle East провел скрининг на предмет соответствия нормам исламского финансирования акций российских компаний, торгующихся на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах. В результате анализа были выявлены 18 акций российских компаний, которые можно было определить как халяльные.

Ак Барс Анатолий Аксаков Банк России Госдума Амаль Сбербанк
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