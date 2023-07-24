Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Подробности атаки украинских беспилотников, штрафы за неявку в военкомат и сухогруз со следами взрывчатки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Комсомольском проспекте в Москве в результате взрыва БПЛА было выбито несколько окон. Сергей Собянин сообщил, что власти помогут жителям устранить все последствия. В течение дня было восстановлено прерывавшееся движение на Комсомольском проспекте и по проспекту Лихачева. В Кремле заявили, что дополнительных поручений президента РФ в связи с новыми атаками украинских беспилотников на Москву и Крым не требуется, силовые структуры в стране находятся в готовности. В МИД РФ заявили, что Москва оставляет право принять жесткие ответные меры.

- Российские военные отбили атаку 17 украинских дронов по объектам в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Из-за ЧП приостанавливалось движение поездов в Джанкойском районе и движение по автотрассе Джанкой - Симферополь. В течение дня движение было восстановлено.

- Президент РФ подписал ряд законов. В частности закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе; законы, дополняющие законодательство об иноагентах; закон, запрещающий смену пола человека в России за исключением определенных случаев.

- ФСБ нашла следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону. Ему было отказано в проходе через Керченский пролив под судоходной аркой моста. В конце мая судно находилось в украинском порту Килия.

- В Думе скорректировали законопроект о штрафах для граждан за неявку в военкоматы. Штрафы за это нарушение вместо планируемых ранее 40-50 тыс. руб. составят 10-30 тыс. руб.

- В Москве задержан главный инженер ТЦ "Времена года". Уголовное дело после прорыва трубы с горячей водой было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

- Twitter сменил логотип. Вместо привычного логотипа с голубой птицей на сайте соцсети изображена буква "икс".