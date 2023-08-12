Что произошло за день: суббота, 12 августа

Атака на Крымский мост, крушение Су-30 и Гарри Кейн в "Баварии"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев дважды пытался атаковать Крымский мост. Как сообщили в Минобороны России, для атаки были использованы ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Обе ракеты были сбиты силами ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В районе моста была организована дымовая завеса. Крымский мост несколько раз временно закрывали для движения автотранспорта. После перекрытий перед мостом образовались очереди автомобилей.

- Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Кроме того, в ночь на субботу противовоздушная оборона сбила беспилотник в Калужской области.

- Польские военные предотвратили прорыв границы нелегалами с территории Белоруссии. Пограничники применили водометы против 40 агрессивных иностранцев. Всего за сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 105 граждан Конго и Эритреи.

- Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии". Контракт подписан до 30 июня 2027 года.