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РЭО не ждет заметного роста цен из-за повышения экосбора за товары и упаковку

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Повышение базовых ставок экологического сбора за товары и упаковку в рамках обновленного механизма расширенной ответственности производителей (РОП) не приведет к заметному для покупателей росту цен, заявили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"В рамках РОП рост цен на товар колеблется в пределах 1 рубля, такое повышение незаметно для обычных покупателей. У муки класса "экстра" в объеме 2 кг рост составит всего 0,007%. Расчеты повышения цен уже делались многократно, и существенного роста, который реально можно ощутить в магазине, не выявлено. РОП является неотъемлемой частью формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране и развития инфраструктуры по обращению с отходами", - сообщил через пресс-службу гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По данным РЭО, даже при 100%-м нормативе утилизации молоко популярных марок подорожает к 2026 году на 0,05% от стоимости товара, минеральной воды - на 0,19%, макарон - на 0,02%, консервированного горошка - на 0,07%.

Буцаев напомнил, что закон о РОП был подписан президентом в августе 2023 года. "Механизм РОП будет обновлен, заработает принцип "загрязнитель платит", по которому за утилизацию упаковки будут отвечать ее производители. Они могут заказать услугу у утилизаторов, либо уплатить экосбор", - сказал он.

Согласно проекту постановления Минприроды, нормативы обязательной утилизации упаковки для производителей и импортеров начнут расти с 2025 года (когда они установлены на уровне 55%), в 2026 году они составят 75% и к 2027 году достигнут 100%. В проекте постановления указано, что экосбор по полимерной упаковке может составить 12,39 тысячи рублей за тонну, напомнили в РЭО.

"Коммерсантъ" 1 декабря сообщил, что переработчики пластиков предупреждают о рисках роста цен на упаковку на 15% в 2024 году, если будет принято предложение Минприроды о многократном повышении ставок экосбора. Рост ставок также приведет к убыткам предприятий, считают участники рынка, которые просят правительство отсрочить введение норм на год и доработать методику. "Но в Минприроды подчеркивают, что ставки не повышались с 2016 года и у компаний было время создать собственные мощности по утилизации, что освободило бы их от уплаты экосбора", - говорится в заметке.

Денис Буцаев Минприроды РЭО
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