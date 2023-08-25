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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Семьям погибших при строительстве фортификаций будут выплачивать по 5 млн рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила назначения выплат пострадавшим и семьям погибших при строительстве фортификационных сооружений. Подписано соответствующее постановление, сообщает пресс-служба правительства.

Семьям погибших работников будут выплачивать по 5 млн рублей. При ранении размер выплаты составит 3 млн рублей.

Действие меры поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Оператором выплаты станет Социальный фонд России.

Ранее указом президента от 14 июля 2023 года "О дополнительных социальных гарантиях лицам, выполняющим работы на территориях отдельных субъектов РФ, и членам их семей" были утверждены единовременные выплаты работникам, пострадавшим при строительстве фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Правительство Крым Брянская область Белгородская область Курская область Воронежская область Ростовская область
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