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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

Volvo передается российскому инвестору, старт выборов в РФ и открытие участков М-12

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса. С учетом этих участков открыто уже более половины автодороги "Восток" от Москвы до Казани, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

- Минпромторг объявил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору. Сообщалось, что ряд дочерних структур шведского автоконцерна в России, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима.

- Мишустин заявил, что бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом. По итогам года дефицит бюджета может уложиться в план 2% ВВП. Минфин сообщает, что дефицит бюджета РФ в январе-августе составил 2,36 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

- Суд взыскал в пользу РФ 94,2% акций "Метафракс Кемикалс". В рамках судебного заседания Генпрокуратура сообщила, что считает состоявшуюся в 90-х годах приватизацию предприятия (на тот момент предприятие именовалось ГПО "Метанол") незаконной, так как действовал прямой запрет в отношении приватизации предприятий, производящих ядовитые вещества.

- Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ. Госсекретарь отметил, что "Соединенные Штаты никогда не признают" результаты этих выборов. Избирательные участки открылись сегодня в 54 регионах РФ. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что были заблокированы свыше 5 тысяч интернет-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования; уровень таких атак считается низким.

- МИД РФ вызвал посла Армении. Ему сделано жесткое представление и выражен протест в связи с рядом действий и высказываний армянского руководства.

- Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву. Застрявших на курорте Шарм-эль-Шейх российских туристов вывезет в Москву 9 сентября авиакомпания AZUR air, она также будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх и обратно с 12 по 30 сентября. "Интурист" вернет деньги за туры в Египет с вылетом 8 сентября этим авиаперевозчиком, либо предложит альтернативу.

- HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию. Это сделано из-за санкций, введенных против этих стран на фоне военной операции на Украине.

- Эрмитаж передал РПЦ часть комплекса гробницы Александра Невского. Музей передает гробницу в Александро-Невскую лавру в безвозмездное временное пользование на 49 лет. Минкульт заверял, что при этом речи об отчуждении раки из музейного фонда России не идет.

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