Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Жертвы землетрясения в Марокко, тема "зерновой сделки" на G20 и арест экс-директора НИИ вакцин и сывороток

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037. Эксперты напоминают, что землетрясения достаточно редки для этой страны, что повлияло на большое число жертв. МИД РФ сообщил, что россиян среди пострадавших от землетрясения в Марокко нет.

- Эрдоган на саммите пытается убедить лидеров G20 пойти навстречу некоторым требованиям РФ для возобновления "зерновой сделки", выяснил Bloomberg. Председатель Европейской комиссии в свою очередь призвала Россию допустить вывоз украинского зерна морем. Предлагаемые Западом условия возобновления "зерновой сделки" не устраивают Россию, констатировал Дмитрий Песков.

- Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Виктора Трухина подозревают в растрате почти 437 млн рублей.

- Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым. Премьер Армении готов обсудить снижение приграничной напряженности. Он также обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Олафом Шольцем и Энтони Блинкеном.

- Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов.