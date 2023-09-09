Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Что произошло за день: суббота, 9 сентября

Жертвы землетрясения в Марокко, тема "зерновой сделки" на G20 и арест экс-директора НИИ вакцин и сывороток

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037. Эксперты напоминают, что землетрясения достаточно редки для этой страны, что повлияло на большое число жертв. МИД РФ сообщил, что россиян среди пострадавших от землетрясения в Марокко нет.

- Эрдоган на саммите пытается убедить лидеров G20 пойти навстречу некоторым требованиям РФ для возобновления "зерновой сделки", выяснил Bloomberg. Председатель Европейской комиссии в свою очередь призвала Россию допустить вывоз украинского зерна морем. Предлагаемые Западом условия возобновления "зерновой сделки" не устраивают Россию, констатировал Дмитрий Песков.

- Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Виктора Трухина подозревают в растрате почти 437 млн рублей.

- Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым. Премьер Армении готов обсудить снижение приграничной напряженности. Он также обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Олафом Шольцем и Энтони Блинкеном.

- Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Крыма сообщил о еще двух сбитых беспилотниках

Силы ПВО сбили беспилотник в Крыму

Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Арестован экс-директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток

Железнодорожные диаметры продлят от Москвы до Калуги и Тулы и других городов

Песков заявил, что РФ требует выполнения достигнутых договоренностей по "зерновой сделке"

Более 200 обращений поступило в ЦИК РФ в первый день проведения выборов

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом

Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом

На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за опасения украинских атак

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });