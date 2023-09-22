Что произошло за день: пятница, 22 сентября

Атака на Севастополь, акции протеста в Ереване и российский бюджет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ сообщило, что один военный пропал без вести после украинской атаки. При ее отражении противовоздушная оборона сбила пять ракет. Люди на улице и гражданская инфраструктура не пострадали, окна 10 домов выбиты ударной волной.

- Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП).

- Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению. Он заявил, что гуманитарный кризис в регионе продолжается. Между тем Минобороны РФ сообщило о начале сдачи вооруженными формированиями Карабаха вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев.

- Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна. Полиция сообщает о 98 задержанных, оппозиция заявляет, что задержаны не менее 350 человек. На акции был задержан сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон. По словам его адвоката, Кочарян был избит спецназом и госпитализирован.

- Хинштейн допустил поступление бывших бойцов ЧВК в добровольцы Росгвардии. Он уточнил, что "никакие ЧВК и любые иные структуры" не смогут влиться в состав добровольческих формирований Росгвардии, принимать в них будут каждого по отдельности.

- Цены на нефтепродукты на Петербургской товарно-сырьевой бирже после объявленного запрета на экспорт топлива из России упали на 10-15%. В Кремле отмечают, что ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива не связаны с опасениями социального взрыва в России.

- Перепроданный пакет Тольяттихимбанка в "Метафракс Кемикалс" перейдет государству. Арбитражный суд Пермского края поддержал соответствующий иск Генпрокуратуры.

- ФНС на портале Единого госреестра ЗАГС запустила сервис подбора имени ребенку. Он поможет подобрать имя с учетом пола, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности, первым буквам имени. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.