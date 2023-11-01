Минцифры больше не будет выделять гранты напрямую на IT-разработки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры по итогам аудита отказалось от дальнейшего предоставления напрямую грантов IT-разработчикам и сосредоточится на стимулировании спроса за счет предоставления субсидий заказчикам, а также на поддержке стартапов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме издания CNews.

"Пока рабочая гипотеза по итогам проверки выглядит так: мы останемся в сегменте "посева" и финансирования MVP (минимально жизнеспособный продукт- ИФ), и второе, мы точно будем помогать крупным корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять у себя российские наработанные решения, которые будут менять зрелые зарубежные продукты. Но форма поддержки напрямую IT-компаний (будет - ИФ) либо через льготные кредиты, либо через стимулирование спроса", - сказал он.

В ходе общения с журналистами министр уточнил, что "аудит находится в стадии завершения".

"Нам очень понятен сейчас третий сегмент, когда мы помогаем крупным заказчикам. Потому что мы исходим из того, что крупные заказчики четко понимают, что им нужно, они уже используют зарубежный продукт, они уже устроили свои производственные процессы и понимают, какой продукт какой разработчик может сделать те решения, которые позволят им заменить зарубежную технологию. И здесь ответственность за выбор этого разработчика переносится на самого заказчика, который отвечает за это тоже своими деньгами, он софинансирует, при этом понимает специфику своих процессов и делает осознанный выбор разработчика", - сказал Шадаев.

По его словам, в этом случае "принятие решения о том, какой разработчик может заместить тот или иной зарубежный продукт, смещается в сторону крупного заказчика, который имеет необходимую компетенцию, опыт, понимание, продвинутую IT-службу, а самое главное - отраслевую экспертизу".

Шадаев сообщил, что по вопросу поддержки напрямую новых разработок IT-компаний, которые раньше подавали заявки в Минцифры, у министерства "не хватает ни экспертизы, ни детального глубокого понимания технологии для того, чтобы определить, какой продукт нужно финансово поддержать, а какой в этом смысле не требует такой поддержки".

"В первом случае, когда мы говорим про гранты малым предприятиям, стартапам, мы как бы "удобряем" почву, в случае с заказчиками - мы поддерживаем их инициативу, их осознанный выбор того или иного вендора. Пока напрямую предоставлять гранты напрямую IT-компаниям с нашей стороны очень затруднительно с точки зрения именно проведения экспертизы. Рынок к нас все равно небольшой", - добавил министр.

10 октября Шадаев сообщил, что проект федерального бюджета на 2024 год и последующие два года не предусматривает выделение средств на новые гранты компаниям для поддержки новых разработок в IT-сфере, Минцифры рассчитывает найти деньги на это.

Минцифры приостановило выделение новых грантов в июле после задержания тогдашнего замглавы министерства Максима Паршина, курировавшего эту работу. Тогда Минцифры заявляло, что проведет аудит уже принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменит проекты, по которым есть сомнения в 100%-ной чистоте.

В начале сентября Шадаев сообщил журналистам, что Минцифры намерено поменять процедуру выделения грантов на ITF-разработки, чтобы сделать ее более прозрачной и конкурентной. Процедура аудита может продлиться до середины октября. Срока, к которому планируется поменять процедуру предоставления грантов, не установлено, уточнил министр. По его словам, изменение процедуры потребует корректировки нормативно-правовой базы.