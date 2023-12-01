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Минцифры обсуждает продление льготной ипотеки для IT-специалистов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщил сайт ведомства. Пока взять ипотеку по этой программе можно до конца 2024 года.

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По данным министерства, за полтора года действия IT-ипотеки оформлено 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 млрд рублей, средняя ставка по ним равняется 4,2%. До конца 2024 года планируется выдать не менее 50 тысяч кредитов.

Среди регионов, где чаще всего берут займы по программе, названы Москва (10,2 тысячи), Санкт-Петербург (4,6 тысячи), Московская (3,2 тысячи) и Свердловская области (1,9 тысячи), Татарстан (1,6 тысячи), Новосибирская область (1,4 тысячи), Краснодарский край (1,4 тысячи) и Нижегородская область (1 тысяча). Ставка по кредиту снижена в Белгородской, Калужской, Самарской областях (не выше 2%), в Республике Башкортостан (не выше 4%) и Липецкой области (не выше 3%).

Летом 2023 года правительство смягчило условия программы для IT-специалистов, теперь сотрудники в возрасте до 36 лет могут оформить льготный займ без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Ранее оно было универсальным. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц, в Москве - не менее 150 тысяч рублей в месяц, в остальных городах и населенных пунктах - 70 тысяч рублей в месяц.

Льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний ввели в 2022 году в рамках нового пакета мер поддержки отрасли.

Минцифры
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