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"Совавто" готовится возобновить автобусные рейсы Петербург-Хельсинки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский автобусный перевозчик "Совавто" готовится возобновить рейсы между Петербургом и Хельсинки на фоне сообщений о возможном открытии международных автомобильных переходов на российско-финляндской границе, сообщает пресс-служба перевозчика.

Компания открыла продажу билетов на рейс 14 декабря в 07:45 из Петербурга в Хельсинки и в 16:00 из Хельсинки в Петербург.

"Об аналогичных действиях на последующие даты (...) мы будем информировать вас незамедлительно соответственно обстановке. (...) В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, вы сможете вернуть свои деньги или перенести дату поездки в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

"Совавто" основано в 1963 году, осуществляет перевозки пассажиров на направлениях Петербург - Хельсинки и Петербург - Лаппеенранта.

7 декабря заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря.

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Петербург Финляндия Хельсинки Совавто
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