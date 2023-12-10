Что произошло за день: воскресенье, 10 декабря

Разговор Путина и Нетаньяху, арест отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, рекордный контракт в истории спорта

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор и обсудили палестино-израильский конфликт. Президент РФ "подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", сообщили в Кремле. Он отметил важность того, чтобы "противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения".

- Сопровождение борта президента РФ истребителями Су-35 позволило продемонстрировать возможности российской авиатехники, заявил Дмитрий Песков. Су-35 сопровождали самолет Владимира Путина на всем протяжении его перелетов из России в ОАЭ, далее в Саудовскую Аравию и затем до возвращения на родину.

- Суд арестовал отца стрелявшей в брянской гимназии ученицы. Его обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, и доведении до самоубийства дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения. Заместителю директора гимназии назначен домашний арест.

- Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность. Он будет занимать этот пост до конца 2027 года.

- Бейсболист Сёхей Отани подписал десятилетний контракт с клубом "Лос-Анджелес Доджерс" на $700 млн - это рекорд в истории спорта.

- SpaceX на сутки перенесла запуск беспилотного шаттла Космических сил США из-за неблагоприятных погодных условий.