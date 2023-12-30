Москалькова обратилась в международные органы, требуя не допустить повторения белгородской трагедии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные органы с требованием осудить факт нарушения международного гуманитарного права, который имел место при обстреле Белгорода, принять меры к недопущению подобных ситуаций.

"Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали. По данным уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в Белгороде погибли трое детей, 15 ранены. Пять детей находятся в тяжелом состоянии.