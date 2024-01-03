Что произошло за день: среда, 3 января

Поставка в РФ первой партии турецких яиц, возвращение из плена российских военных и коммунальные аварии в мороз

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Турция поставила в РФ первую партию яиц – это 19,36 тонны, или 316 800 штук, сообщил Россельхознадзор.

- Температура в системе отопления Москвы повышена до максимума в связи с аномальными морозами. Тем временем из-за коммунальных аварий 103 дома в Воронеже и 250 домов Ленинградской области остались без отопления в мороз, прерывалась подача тепла и света в курском Железногорске после повреждения подстанции в результате атаки ВСУ.

- Из украинского плена в Россию вернулись 248 российских военнослужащих при посредничестве ОАЭ, сообщило Минобороны РФ.

- Режим ЧС введен в воронежском селе Петропавловка после нештатного схода авиабоеприпаса накануне. В результате инцидента пострадали четыре человека.

- ЕС ввел санкции против ПАО "АЛРОСА" и его генерального директора Павла Маринычева. Ограничения дополняют ранее введенный запрет на импорт алмазов из РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

- Взрывы произошли в иранском городе Кермане у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в день его памяти. Более сотни человек погибли, еще около 170 получили ранения и травмы. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана. Цены на нефть эталонных марок начали резко расти на новости об этих взрывах.

- Экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с начала года вышел на новый контрактный уровень и сразу превысил этот контрактный объем.

- Объем государственного долга США превысил $34 трлн, что является рекордом. Госдолг вышел на этот уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии коронавируса.

- Израильский беспилотник уничтожил заместителя председателя политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури, ударив по южному пригороду Бейрута. Ливанское движение "Хезболла" пообещало отреагировать на его гибель.