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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Что произошло за день: понедельник, 8 января

Удар "Кинжалами" по ОПК Украины, судьба аварийной частной котельной в Подмосковье и смерть Франца Беккенбауэра

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные применили гиперзвуковое оружие против ОПК Украины. Минобороны РФ уточняет, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе комплексом "Кинжал".

- В массовой аварии на М-11 под Великим Новгородом погибли четыре человека. На скоростной трассе Москва-Петербург столкнулись более 30 автомобилей. Среди пострадавших есть дети, раненых эвакуируют в больницы. Возбуждено уголовное дело.

- Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету. Жильцам, которые вынуждены пользоваться обогревателями, сделают перерасчет по оплате ЖКУ. Счета за отопление за январь также обещают не выставлять. Убытки будут взысканы с владельцев частной котельной. Теплоснабжение удалось восстановить в 81 многоквартирном доме из 174.

- Глава ЛНР сообщил о внештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС РФ над городом Рубежное. В результате инцидента никто не пострадал, жителей близлежащих домов эвакуировали.

- Умер Франц Беккенбауэр. Знаменитому немецкому футболисту было 78 лет. В составе сборной ФРГ он стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году. В 1990 году привел национальную команду к победе на ЧМ в качестве главного тренера.

- В США остановят полеты Boeing 737 MAX 9 после инцидента с рейсом Alaska Airlines. Это решение затронет 171 самолет. 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери части фюзеляжа в воздухе. Никто из пассажиров не пострадал.

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