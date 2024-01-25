Песков заявил, что международное расследование по Ил-76 должно быть проверкой преступления Киева

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что согласны на международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков таким образом прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования инцидента.

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима - оно однозначно нужно", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, для чего был сбит этот самолет и было ли это преднамеренным актом, представитель Кремля сказал: "У вас же должен быть телефон администрации президента Зеленского. Позвоните и задайте этот вопрос".

"Обмен пленными (разбившийся самолет перевозил 65 украинских военных для обмена на российских - ИФ) - это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, своих граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, - это, конечно, чудовищный совершенно акт. Это не укладывается в голове. Каким образом это скажется на перспективах продления этого процесса (обмена пленными - ИФ), вам никто не скажет", - заявил Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, дал ли президент РФ какие-либо поручения в связи с крушением Ил-76, он ответил: "Сначала все-таки должны военные сказать, что произошло, и это могут сказать только наши военные, это их прерогатива. Они дали в общем информацию".

"Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета", - добавил пресс-секретарь.

Ранее министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в среду в Белгородской области, был сбит украинскими военными.

Самолет военно-транспортной авиации России выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Находившиеся на борту 65 украинских военных, шесть членов экипажа и трое российских военных сопровождения погибли.