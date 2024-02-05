В Абхазии произошел сбой у сотового оператора "А-Мобайл" из-за селя на Кубани

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Абхазская сотовая компания "А-Мобайл" сообщила о сбое в работе сети из-за обрыва магистральных оптоволоконных линии связи на территории Краснодарского края.

"Помимо приостановки движения поездов, сель повредил магистральные оптоволоконные линии связи двух из трех наших поставщиков интернета. В связи с этим наблюдаются перебои в работе домашнего и мобильного интернета. Делаем все возможное, чтобы восстановить привычную скорость интернета для наших абонентов. В ближайшее время проблема будет устранена", - заявила компания.

В пресс-службе другого сотового оператора "Аквафон" сообщили, что перебоев связи и интернета у них нет.

На территории Абхазии действуют два оператора мобильной связи стандарта GSM/3G/4G: "Аквафон" и "А-Мобайл".

В ночь на 5 февраля на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс - Лоо. Было задержано несколько поездов.