Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Абхазии произошел сбой у сотового оператора "А-Мобайл" из-за селя на Кубани

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Абхазская сотовая компания "А-Мобайл" сообщила о сбое в работе сети из-за обрыва магистральных оптоволоконных линии связи на территории Краснодарского края.

"Помимо приостановки движения поездов, сель повредил магистральные оптоволоконные линии связи двух из трех наших поставщиков интернета. В связи с этим наблюдаются перебои в работе домашнего и мобильного интернета. Делаем все возможное, чтобы восстановить привычную скорость интернета для наших абонентов. В ближайшее время проблема будет устранена", - заявила компания.

В пресс-службе другого сотового оператора "Аквафон" сообщили, что перебоев связи и интернета у них нет.

На территории Абхазии действуют два оператора мобильной связи стандарта GSM/3G/4G: "Аквафон" и "А-Мобайл".

В ночь на 5 февраля на Черноморском побережье произошел сход селевых масс на железнодорожные пути на перегоне Дагомыс - Лоо. Было задержано несколько поездов.

Лоо Абхазия Кубань А-Мобайл Аквафон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Крыма

Путин обсудил с президентом ОАЭ гумпомощь Газе

РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта

РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта

Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

Правительство поддержало сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии

Бывший зампред "Газпрома" Валерий Голубев признан банкротом

В РФ двух американских журналистов внесли в список террористов и экстремистов

В РФ двух американских журналистов внесли в список террористов и экстремистов

Еще один топ-менеджер "Ижавиа" арестован по делу о коррупции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });