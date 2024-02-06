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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Что произошло за день: вторник, 6 февраля

Вопрос о регистрации Надеждина, новый премьер в Казахстане и заочный арест Акунина

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вопрос о регистрации Надеждина и Малинковича на выборах президента отложен до 8 февраля. У обоих выявлено около 14-15% недействительных подписей при допустимом максимуме в 10%.

- Иноагент Борис Акунин заочно арестован по делу о призывах к терроризму. Он будет арестован на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции.

- Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов. С апреля 2023 года он являлся руководителем администрации президента.

- "Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов. Материалы проверок переданы в правоохранительные органы. "Пластик Лоджик" было создано еще в 2010 году для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев и создания в России R&D-центра. Технологии не были закуплены, а завод не построен. В Кремле заявили, что в "Роснано" идут "нелегкие процессы".

- Режим повышенной готовности ввели в четырех портах Ленинградской области: в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге. Это сделано из-за возросших рисков атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

- Суд в Москве заочно арестовал экс-советника офиса Зеленского Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов). Ему заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

- "Современник" отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой. Причину отмены спектаклей в театре не уточнили.

- Александр Масляков-младший стал единственным владельцем КВН. Ранее в телевизионном объединении "АМИК" доли имели также Александр Масляков-старший и его супруга.

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