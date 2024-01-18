Минпромторг не обещает быстрых решений по выводу отраслей из-под курсовой пошлины

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дискуссия о выводе ряда категорий экспортных товаров из-под действия введённой в сентябре 2023 года пошлины, привязанной к курсу доллара, продолжается, но решение не будет быстрым, заявил "Интерфаксу" первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Дискуссия продолжается. Нужно в целом понимать что бюджет сверстан. В общем, как я и говорил, нужны сильные аргументы в отношении каждого кода (ТН ВЭД - ИФ), каждой из отраслей", - сказал он.

"Понятно, что с секторами, которые связаны с большими выпадающими доходами, это сложнее все происходит. Будет позже, мы в этом направлении работаем", - добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что на исключение из перечня товаров, подпадающих под действие "курсовой" пошлины, претендовали производители удобрений. Также Минпромторг заявлял о целесообразности освобождения от пошлины целлюлозно-бумажной продукции.

Осьмаков напомнил, что в конце 2023 года правительство уже вывело ряд товаров из-под действия "курсовых" экспортных пошлин, в том числе лекарственные средства и фармацевтические субстанции, отдельную химическую продукцию, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастилу, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции. Одновременно в целях поддержки МСП из-под действия пошлин были выведены так называемые малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.

По его словам, на согласование этого решения правительству потребовалось два с половиной месяца. Поэтому с утверждением нового перечня исключений "чисто технически невозможно успеть раньше февраля".

"Это серьезнейшие решения, которые стоят миллиарды долларов", - подчеркнул Осьмаков.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублей/$ и более - 7%.