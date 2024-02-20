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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Сахалин договорился о поставках яиц с семью регионами

Основной сахалинский поставщик яиц не работает из-за птичьего гриппа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Сахалин в ближайшие дни должны доставить 3,7 млн яиц из семи российских регионов, с ними договорились о поставках, поскольку основной местный поставщик - птицефабрика "Островная" - остановил производство из-за массового падежа птицы, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На этой неделе на Сахалин прибудет 3,7 млн яиц. Это 132% недельной нормы потребления. Поставки организованы во все районы области. Создан необходимый запас яиц и кур", - сообщила через пресс-службу министр сельского хозяйства и торговли региона Инна Павленко.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, закрытие птицефабрики или ее передача в частные руки исключены - это "стратегическое предприятие региона, обеспечивающее его продовольственную безопасность".

На "Островной" 3 и 4 февраля произошел массовый падеж птицы. Пробы паталогического материала дали положительные результаты на вирус гриппа птиц типа "А". С 7 февраля птицефабрика приостановила реализацию яиц и мясопродукции, с 9 февраля указом губернатора на территории Южно-Сахалинска и двух сел соседнего Анивского городского округа был введен карантин. 16 февраля карантин отменили.

АО "Птицефабрика "Островная" принадлежит Минимущества Сахалинской области, является основным поставщиком яиц в регионе. Предприятие ежедневно производило 250 тысяч яиц.

В предыдущий раз падеж птицы на "Островной" регистрировался в ноябре 2022 года. Тогда на бройлерном производстве был зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Поголовье бройлеров было утилизировано.

Сахалин Инна Павленко Южно-Сахалинск Островная Валерий Лимаренко Сахалинская область
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