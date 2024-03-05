Путин заявил о направленности углеродного налога Евросоюза против России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Целью углеродного налога Евросоюза, в первую очередь, было лишение России конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей, а не забота об окружающей среде, заявил на встрече с аграриями президент Владимир Путин.

"Коллега говорил об углеродной нейтральности. Те, кто работают в области энергетики прекрасно отдают себе отчет, что очень многое из того, что было напридумано в той же Европе, в Евросоюзе было связано далеко не только с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентоспособные преимущества в области энергетики, дешевые энергоносители", - сказал он.

По его словам, таким образом Евросоюз пытался заставить Россию заплатить за низкую цену ее продукции из-за дешевизны энергоресурсов.

При этом Путин заметил, что страны ЕС "опять подняли свои угольные электростанции и уже думают, как вернуться к атомной энергетике".

"Себя любимых не забывают ни при каких обстоятельствах", - добавил он.